Trein ontspoort in Tunesië: 2 doden en 34 gewonden

In het oosten van Tunesië zijn 2 personen om het leven gekomen en 34 anderen gewond geraakt toen een nachttrein ontspoorde. Dat meldt de spoorwegmaatschappij SNCFT woensdag.

Het ongeval deed zich iets voor middernacht voor in de stad Msaken, op zo’n 150 kilometer van hoofdstad Tunis. De treinbestuurder kwam om toen de locomotief kantelde tijdens het binnenrijden in het station van Msaken. Drie wagons ontspoorden vervolgens. Nog een passagier overleed daarbij en 34 anderen raakten gewond, klinkt het in een verklaring van de SNCFT.

Van de gewonden mochten 28 mensen al het ziekenhuis verlaten nadat ze de nodige zorgen hadden gekregen. Zes anderen moeten nog in het ziekenhuis blijven voor verder onderzoek, maar hun toestand is niet zorgwekkend.

Er is een onderzoek geopend naar de omstandigheden en de oorzaken van het ongeval en om vast te stellen wie verantwoordelijk is, verklaart de spoorwegmaatschappij nog.

Ruim een jaar geleden botsten twee treinen in het zuiden van Tunesië. Toen raakte een honderdtal mensen gewond.

Een van de ernstige spoorongevallen in Tunesië vond dan weer plaats in juni 2015. Toen kwamen achttien mensen om bij een ongeval tussen een trein en een vrachtwagen in El Fahes, ongeveer 60 kilometer ten zuiden van Tunis. De botsing werd veroorzaakt door een seinstoring op de spoorwegovergang. Na het ongeval moest de CEO van de SNCFT opstappen.