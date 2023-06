Overleden baby gevonden in emmer op parking van medisch centrum in Doornik

Het lichaampje werd gevonden in een technisch gebouwtje op een van de parkings van het Centre Hospitalier de Wallonie Picarde (CHwapi). “De pasgeborene was al enkele dagen of zelfs langer geleden in de steek gelaten”, zo meldt Frédéric Bariseau, procureur des konings van het parket van Bergen. “Het lichaam werd buiten ontdekt.”

De eerste vaststellingen werden gedaan door de lokale politie van Doornik, maar ook de federale gerechtelijke politie kwam ter plaatse. Er zal woensdag een autopsie worden uitgevoerd om de doodsoorzaak van de baby te achterhalen. Er is ook een gerechtelijk onderzoek naar de feiten geopend.

Het was een 33-jarige tuinman van LD Jardin, een bedrijfje dat instaat voor het onderhoud van de omgeving, die woensdagochtend rond 7.30 uur de ontdekking deed. “Ik was net aan mijn werkdag begonnen”, zo getuigt hij bij Sudinfo. “Vrijwel meteen zag ik een emmer staan. Ik ging een kijkje nemen en zag dat er een baby inzat. Ik heb meteen de ordediensten verwittigd.”