Zwitserse bondspresident Alain Berset stapt eind dit jaar op

De president van de Zwitserse Confederatie of bondspresident is in Zwitserland de vertegenwoordiger van de Bondsraad, de federale regering van het land, gedurende een ambtstermijn van één jaar, die telkens loopt van 1 januari tot 31 december. De bondspresident is in de regel de persoon die het voorgaande jaar vicebondspresident is geweest.

Berset was lid sinds 2012 van de Bondsraad. De zeven leden wisselen elkaar elk jaar af in de rol van president, die ze naast hun ministerspost bekleden. Berset is ook minister van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid.

De 51-jarige Berset noemde woensdag zijn lange ambtstermijn als reden om de regering te willen verlaten. Hij heeft nog nooit twaalf jaar dezelfde job gehad, vertelde hij aan de pers.

Berset was in 2018 al eens bondspresident.