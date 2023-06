Carl Hoefkens paait Standard-fans bij voorstelling als nieuwe coach: “Ze zijn als een hele mooie vrouw, vol passie”

Hoefkens kent zijn Pappenheimers. Op zijn eerste persconferentie als coach van Standard sprak hij zijn publiek toe in het Frans. “Dat is belangrijk voor mij. Al weet ik dat er momenten gaan komen dat jullie goed met mijn Frans gaan kunnen lachen. Ach ja, het kan alleen maar beter worden”, trok Hoefkens behoorlijk vlot zijn plan.

De opvolger van Ronny Deila is sinds maandag aan de slag bij Standard en is ook van plan om van Knokke naar Luik te verhuizen. “Ik wil absoluut een affiniteit hebben met de stad. Daarom ga ik hier op een appartement wonen, maar verhuist mijn gezin voorlopig niet mee. Ik ben een workaholic, dus veel zouden ze me sowieso niet gezien hebben.”

Hoefkens schermde ook met interesse vanuit Engeland (Swansea en Leicester), maar koos dus voor een nieuw avontuur in eigen land. “Een keuze van het hart”, herhaalde hij meermaals. “Vanaf mijn eerste gesprek met Fergal Harkin (de sportief directeur, red.) voelde ik een geweldige klik. Dit was een kans die ik niet wilde laten liggen. Ik heb dus niet lang getwijfeld.”

Dansen met Lady Red

Het meest opvallende moment van de persconferentie was toen Hoefkens Standard vergeleek met ‘Lady Red‘. “Een waanzinnig mooie vrouw die je alles kan geven. Passie en trots. Om geweldige nachten met haar te kunnen beleven moet je haar eerst verleiden. Door met haar op restaurant gaan, door met haar te dansen. Dit wordt mijn eerste dans met Lady Red met als uiteindelijke doel het stadion in vuur en vlam te zetten.”

Over zijn ambities was Hoefkens duidelijk. “We willen dit seizoen play-off 1 halen. En op termijn willen we blijven groeien om terug aan te knopen met de grandeur van het verleden.”

Touré als T2: “Keuze in overleg met Harkin”

Om die ambitie waar te maken, krijgt Hoefkens de hulp van een grand monsieur uit het internationale voetbal: Yaya Touré werd weggeplukt uit de jeugdopleiding van Tottenham Hotspur. De viervoudige Afrikaanse Voetballer van het Jaar wordt ergens in de komende dagen in Luik verwacht. “Het was een keuze in overleg met Fergal. We waren op zoek naar iemand die een meerwaarde kon brengen op allerlei vlakken. Ik denk dat Yaya een stimulans kan zijn voor onze spelers om zich nog sneller te ontwikkelen. Het is fantastisch dat hij zijn ervaring met hen kan delen. Als speler was Yaya absolute wereldtop, maar als coach is hij vooral blij dat hij hier de volgende stap kan zetten in zijn ontwikkeling.”

“Juichen? Ik doe wat nodig is”

Hoefkens kreeg ook de vraag of hij bij Standard wél zal juichen als zijn ploeg scoort, iets wat de coach niet deed bij Club Brugge. “Ik pas mijn stijl aan aan wat mijn ploeg nodig heeft. Er gaan zeker en vast momenten zijn dat ik gigantisch passioneel zal reageren. In Brugge was dat ook zo, maar bleef dat onderbelicht. Ik ga doen wat nodig is. Ik snap dat het hier heel belangrijk is om die passie over te brengen op iedereen.”