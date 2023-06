LIVE. Hadja Lahbib en Alexander De Croo geven meer uitleg over toekenning visa Iraanse delegatie

"Waarom hebt u beslist om de visa uit te reiken en hebt u een hardliner van het Iraanse regime naar Brussel laten komen?", vraagt Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen) aan minister Lahbib.

Ook hij ziet "enorme contradicties" tussen de uitleg van vorige week en de uitleg vandaag. "Vorige week, een vijf minuten lange tirade tegen Pascal Smet. Vandaag geeft u de staatssecretaris gelijk in zijn pogingen om de burgemeester van Teheran naar Brussel te krijgen."

"De premier wijst op de context rond Vandecasteele. Maar daar hebt u vorige week niks over gezegd. Er is een groot gebrek aan coherentie in uw verhaal. Dit is zeer problematisch voor een minister van Buitenlandse Zaken."

De Vriendt vraagt zich af of er een paradigmashift is in het beleid ten aanzien van Iran, waarbij België zich erg meegaand zal opstellen in de hoop dat het regime gevangenen vrijlaat. Hij wijst er verder op dat Lahbib vorige week niet eens heeft gezegd dat ze in een telefonisch gesprek met Smet de visa had toegezegd. "Dat was er eenzijdig van u."

Het Kamerlid spreekt tegen dat de Iraanse delegatie vooraf terdege werden gescreend, zoals Lahbib suggereerde. Zijn besluit klonk hard: "De staatssecretaris over de haag kieperen is een ding, maar zelf elke verantwoordelijkheid afwijzen is niet conform de realiteit. Onze verbazing over uw uitleg is er vandaag alleen maar groter op geworden. U volhardt in een selectieve, tegenstrijdige en deels foutieve beschrijving van de feiten. U heeft een kans gemist om klaarheid te scheppen."