Met Michel Vandenbosch (GAIA) naar de dolfijnenshow van het Boudewijnpark: “Dit boeit mij niet eens”

Michel Vandenbosch, oprichter van GAIA, in het dolfinarium van het Boudewijnpark in Brugge — © Simon Mouton

Het Boudewijnpark in Brugge wordt zestig. Zonder de ‘lang en gelukkig’: de toekomst van het dolfinarium ligt op tafel bij minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). Tripadvisor roept van ‘vergane glorie’ en ‘trieste taferelen’. En dan is er nog Ori, de jonge dolfijn die in januari plots stierf. Wij kochten een kaartje voor de show, samen met GAIA-boegbeeld Michel Vandenbosch. Hij klapte niet één keer.