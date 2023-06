Zelenski noemt vooruitgang van tegenoffensief “langzamer dan gewenst”: “Dit is geen film, er staan levens op het spel”

Het grote doel van het tegenoffensief is door Rusland bezet gebied heroveren. Maar dat verloopt langzamer dan de Oekraïners gewenst hadden, zei Zelenski. Maar, zo voegde hij eraan toe, dat werd wel verwacht. “Sommige mensen denken dat dit een Hollywoodfilm is en verwachten meteen resultaten. Maar dat is het niet. Er staan mensenlevens op het spel.”

De voornaamste reden voor de trage vooruitgang is dat 200.000 vierkante meter aan Oekraïens grondgebied door het Russische leger vol mijnen gelegd is. “Maar we laten ons niet onder druk zetten. Wij zullen op het slagveld vooruitgaan zoals het ons past”, zei Zelenski nog. Hij herhaalde zijn vraag om veiligheidsgaranties van de NAVO-landen, en benadrukte dat zijn uiteindelijke doel is om er lid van te worden. “Jens Stoltenberg (de secretaris-generaal van de NAVO, nvdr) weet hoe ik erover denk, ik heb het hem al meermaals gezegd.”

Zelenski ging ook even in op hoe het einde van de oorlog er op dit moment uit zou kunnen zien. “Overwinningen op het slagveld zijn noodzakelijk”, zei hij. “En Oekraïne zal niet stoppen of onderhandelen, welke president er dan ook mag zijn in Moskou, zolang Rusland Oekraïens grondgebied bezet. Hoe ver we ook vooruitgaan met ons tegenoffensief, met een bevroren conflict zullen we nooit akkoord gaan. Want dat is oorlog, en dat is een ontwikkeling zonder perspectief voor Oekraïne.”

Een paar weken geleden begon Oekraïne met het langverwachte tegenoffensief. Op allerlei plekken aan het front proberen Oekraïense militairen het Russische leger terug te dringen. Oekraïne zegt tot nu toe acht plaatsen in de regio’s Zaporizja en Donetsk heroverd te hebben.