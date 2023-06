Afbraak reuzenrad in Middelkerke gestart na klacht van één buur

De afbraakwerken van het reuzenrad zijn woensdag gestart in Westende, bij Middelkerke. De zomerse attractie moet verhuizen na een beslissing van de rechtbank van eerste aanleg in Brugge na een klacht van één buur. De afbraakwerken zullen twee dagen duren, daarna wordt het reuzenrad opnieuw opgebouwd op het Arthur De Greefplein.

De uitbater van het reuzenrad, Marc Bufkens (60), begrijpt de hele heisa niet. “Nu lijkt het wat rommelig en natuurlijk is er nu lawaai, maar eens de opbouwwerken afgelopen zijn, dan verloopt alles heel rustig”, vertelt de uitbater. “Een vonnis is echter een vonnis en daar dienen we ons aan te houden. Het is nu eenmaal zo.”

De afbraakwerken zullen minstens twee dagen duren en dan moet het reuzenrad nog opnieuw opgebouwd worden op het Arthur De Greefplein. “Akkoord, we hebben wel extra werk, maar we kunnen niet anders”, vervolgt de man. “Normaal zouden we komende zaterdag het reuzenrad openen, maar dat werd nu uitgesteld naar volgende week vrijdag. In beroep gaan had geen enkele zin.”

Toch heeft Marc begrip voor de klacht van de buurtbewoner. “Iedereen heeft recht op een mening en op rust, alleen had ik veel liever gehad dat men had afgewacht. Nu is het te laat: de afbraak is begonnen en we moeten verder”, besluit de man.

