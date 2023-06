In januari leek ze eindelijk genezen, nu verliest Jade (5) strijd tegen kanker: “We zien je zó graag”

Jade Cyx (5), de kleuter uit Deurne die begin dit jaar kanker leek verslagen te hebben maar nadien meteen kansloos herviel, is overleden. “Jade heeft een laatste knuffel en kus aan mama en papa gegeven, haar laatste adem uitgeblazen en haar mooie blauwe oogjes gesloten. Nu heeft ze haar rust gevonden”, laat haar tante op Facebookpagina Fight For SuperJade weten.

Er kwamen de laatste maanden wel meer trieste updates op de Facebookpagina die door 3.400 sympathisanten gevolgd wordt. Vooral de foto’s waren confronterend. Dat er nu te lezen staat: “Ik als tantie heb de opdracht gekregen van mama & papa deze verdrietige update met jullie te delen”, komt niet als een verrassing.

Voor de kleine Jade moet het ook een verlossing zijn. Haar papa Glenn vertelde twee weken geleden nog hoe Jade haar naam van supervechter niet gestolen had, want hoe ze alle dokters bleef verbazen om het zo lang vol te houden. Maar voor haar ouders was het zwaar haar zo te zien lijden en angst te hebben dat ze niet meer wakker zou worden telkens ze haar ogen sloot. “Die machteloosheid vind ik het ergste”, zei haar papa. (Lees verder onder de foto)

Jade, door haar vele bloedneuzen had ze constant een zakdoekje bij. — © Fight for SuperJade

Het verhaal van Jade (5) grijpt velen aan. Op 30 juli 2021 kregen haar ouders het slechte nieuws dat Jade epithelioid angiosarcoma had. Op dat moment was ze een vrolijke kleuter met een bos blonde krullen en felblauwe ogen, een echte prinses. In maart van dat jaar hadden haar ouders al een baby verloren door een buitenbaarmoederlijke zwangerschap. (Lees verder onder de foto)

In 2021 bij het begin van haar gevecht. De laatste maanden was ze sterk vermagerd.

Epithelioid angiosarcoma zijn tumoren in de cellen van de bloedvaten. Het zat ook in haar beenmerg. De dokters gaven haar 30 tot 50 procent overlevingskans. Aanvankelijk leken de behandelingen aan te slaan. 2022 was een enorm zwaar jaar. 33 chemo’s via poortkatheter, veertig weken orale chemo, drie beenmergpuncties en botbiopsies.

Maar het was ook het jaar dat ze in onderhoud mocht en weer naar haar schooltje Koekatoe in Deurne-Noord kon. Jade had weer haartjes én al staartjes. Op 23 januari dit jaar, haar vijfde verjaardag, kon ze een feestje vieren met familie, vriendinnetjes en later nog op school. En ze had ook écht wat te vieren, want het was de start van haar leven na de kanker. (Lees verder onder de foto)

Mama’s hand op Jades handje, de kleuter heeft nu haar rust gevonden. — © Fight for SuperJade

Op 31 januari was er een echo van haar buikje. Alles zag er goed uit. Ze kreeg ook haar laatste orale chemo. “Bye bye chemo! Wij willen u nooit meer zien! Nog twee afspraakjes in het ziekenhuis en dan is het gedaan met wekelijks te gaan”, schreef Yasmine bevrijd. (Lees verder onder de foto)

Kort voor ze ziek werd. Een echte prinses met blonde krullen en blauwe ogen. — © Fight for SuperJade

“Niemand had dit zien aankomen, ook de dokters niet”, zei papa Glenn. “Dat komt omdat het zo’n zeldzame kanker is, wereldwijd zijn er bij kinderen maar enkele gevallen bekend. De artsen hadden weinig referentiepunten. Twee weken na haar laatste chemo is ze al hervallen. De kankercellen zijn veel agressiever dan voorheen. Wij waren ook volledig verrast. Jade speelde, lachte. Het feit dat de kanker zo snel terug is gekeerd nadat de chemo gestopt was, zegt veel.”

K3 en Mega Mindy

Haar ouders hadden net een berg vrolijke armbandjes gemaakt om haar genezing te vieren. Ze verloor opnieuw haar haartjes. Al snel kregen haar ouders het verpletterend nieuws dat Jade palliatief was. Het optreden van K3 in de Stadsschouwburg in Antwerpen in april waar ze zo naar uit had gekeken, lukte niet meer. (Lees verder onder de foto)

In maart, even genieten in de Zoo. Toen had ze nog minder pijn en kon ze nog lachen. — © Fight for SuperJade

Mama Yasmine Caers (27) en papa Glenn Cyx (27) konden door het gependel tussen thuis en ziekenhuis al een hele tijd niet meer werken, waardoor het gezin het moeilijk kreeg alle rekeningen te betalen. Om hen te ontzorgen begonnen veel mensen steunacties, onder meer voor een eervolle uitvaart voor Jade. Haar ouders hadden zelfs al een witte kist gekozen. “Omdat wij op het moment van haar overlijden niet meer met die dingen moeten bezig zijn, het wordt zo al moeilijk genoeg”, zei haar papa Glenn twee weken geleden nog. (Lees verder onder de foto)

April, hoog bezoek van superheldin Mega Mindy. — © Fight for SuperJade

Hun trouwfeest dat normaal op 8 juli gepland was om samen met Jade haar genezing en nieuw begin te vieren, werd na haar herval vervroegd naar 15 april. Jade trouwde toen echt mee in een mooi jurkje met een eigen ringetje. Eind mei ging ze ook nog naar het Boudewijn Seapark in Brugge. Toen was al duidelijk dat het moeilijk werd voor Jade om nog van uitstapjes te genieten.

Begin deze maand werd ze opnieuw in het kinderziekenhuis van het UZA opgenomen met erge pijnen. Die week namen haar ouders al halvelings afscheid van haar, omdat ze er zo slecht aan toe was. Door de juiste dosis morfine te vinden herpakte ze zich en mocht ze toch opnieuw enkele dagen naar huis.

Terug in opname

Maar lang duurde dat niet. “Mama helemaal niet oké, dus hebben we de beslissing genomen om terug in opname te gaan. Jade vandaag ook niet op haar gemak. Extra pijn. Extra morfine pleister. Mijn hartje! Wij zien u begot zo graag”, liet haar mama vijf dagen geleden nog optekenen. Ze bedankte ook nog eens iedereen die steunacties had georganiseerd en Jades topschooltje Kakatoe en de ouders van haar vriendinnetjes die een actie aan de poort hadden gedaan. “Ik ben fier dat ons Jade op zo een goei schooltje zit!”, schreef ze.

Vandaag, op een moment dat kinderen naar de grote vakantie horen af te tellen, denkt iedereen nu aan SuperJade.