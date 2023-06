Erotische verhalen vanuit vrouwelijk standpunt eisen hun plaats op in boekenrekken en podcasts. Niet toevallig, zeggen makers, want verbeelding prikkelt vrouwen doorgaans meer dan mannen. Toch blijft het doelpubliek nog wat schuchter. “Maar koningin Mathilde schrikte er niet voor terug toen ik het over erotische lectuur had.”