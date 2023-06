Bart De Pauw loopt met cameraploeg door Antwerpen: tv-maker opnieuw aan de slag bij Koeken Troef

Bart De Pauw (55) is opnieuw aan het werk voor het productiehuis Koeken Troef. De tv-maker werd woensdag in de straten van Antwerpen gespot met een cameraploeg in zijn kielzog. “Hij is inderdaad iets aan het doen voor Koeken Troef, maar het is veel te vroeg om daarover te communiceren”, klinkt het bij het Mechelse productiehuis.

De Pauw werd woensdag gezien in de buurt van het Antwerpse Sint-Jansplein in het gezelschap van een cameraman en geluidsman. Een opvallend beeld, aangezien de gevallen tv-maker, die sinds 2018 niet langer zaakvoerder is van het bedrijf, lange tijd niet aan het werk was. Dat is nu dus wel weer het geval, bevestigt Koeken Troef, maar meer details wil het productiehuis nog niet kwijt. “Als de tijd rijp is, zal er verder worden gecommuniceerd. Daarvoor is het nu veel te vroeg.” (Lees verder onder de foto)

De Pauw liep woensdag door de straten van Antwerpen met een cameraploeg. — © rr

Sinds De Pauw in 2017 beschuldigd en vervolgens in 2021 veroordeeld werd voor belaging en elektronische overlast, kwamen er amper tot geen opdrachten binnen bij Koeken Troef. De voorlopig laatste wapenfeiten van het productiehuis zijn het laatste seizoen van Twee tot de zesde macht en de geflopte VTM-quiz De omgekeerde wereld met Mathias Coppens, allebei al twee jaar geleden. In 2021 boekte het bedrijf meer dan 114.000 euro verlies.

Vier maanden geleden werd De Pauw met spoed opgenomen in het Heilig Hart-ziekenhuis in Lier na een wanhoopspoging. In mei liet Ines De Vos, de echtgenote van De Pauw, weten dat haar man aan de beterhand is. “Met de gezondheid van Bart gaat het gelukkig de goede richting uit”, klonk het. Het feit dat hij opnieuw aan het werk is, lijkt dat te bevestigen.

