Ophef in Vlaams Parlement nadat Filip Dewinter er Vlaamse vlag neerzet: “Is dat hier een duivenkot misschien?!”

De plenaire vergadering in het Vlaams Parlement is woensdagmiddag tijdelijk geschorst omdat plaatsvervangend voorzitter Filip Dewinter een Vlaamse vlag naast zijn stoel heeft laten plaatsen.

Filip Dewinter (Vlaams Belang) vervangt woensdag als eerste ondervoorzitter opnieuw Liesbeth Homans (N-VA), die ziek is. De vorige keren verliep dat zonder problemen, maar deze keer koos Dewinter ervoor om een Vlaamse vlag naast hem te laten plaatsen. Het gaat om de officiële vlag en niet om de vlag die de Vlaamse beweging gebruikt.

Dat statement viel niet in goede aarde bij meerdere fracties. Het leidde tot tumult in het halfrond, waarna de zitting werd geschorst om het bureau samen te roepen. “Kan elke nieuwe voorzitter hier zomaar een eigen vlag of spandoek meebrengen? Is dat hier een duivenkot?”, zei PVDA’er Jos D’Haese. Ook Bruno Tobback (Vooruit) liet zich niet onbetuigd.

Om 14.35 uur werd de zitting hernomen. Er werd beslist dat de vlag voorlopig mag blijven staan en dat het onderwerp maandag opnieuw zal worden besproken in het bureau.