Conner Rousseau reageert voor het eerst op geruchten na veelbesproken video: “Zever in pakskes”

De Vooruit-voorzitter deelde vorige week een eerder opgenomen interview op Youtube, waarin hij aangaf te worstelen met zijn geaardheid. De druk op hem was verlammend geworden, zo zei hij, en dus besloot hij een coming-outvideo te maken. Hij kreeg daar lof voor, maar er waren ook geruchten dat hij de vlucht vooruit koos na geruchten over twee gevallen van ongepast gedrag tegenover een minderjarige. Naar een van die meldingen bij het parket werd een onderzoek gevoerd, en die zaak werd geseponeerd.

Rousseau zegt nog niks gehoord te hebben “dat ergens op slaat”. Hij noemt het “belachelijke roddels en dingen die uit hun context worden getrokken” en “zever in pakskes”. “Er is één aangifte geweest waarover ik ben ondervraagd. Die is onderzocht en geseponeerd omdat het onderzoek heeft uitgewezen dat er geen feiten waren.”

Over die zaken begon hij zelf bewust niet in de pers, zo zegt hij nog. “Beginnen over iets dat niet waar is, dat is toch het stomste dat je kan doen. Want dan denken mensen: waar rook is, is vuur.” De timing van de video had er volgens Rousseau dan ook niets mee te maken. “De roddels gaan al lang mee, hoor. Ik hoor al twee jaar de belachelijkste dingen.”

Hij heeft zelf zijn moment gekozen, benadrukt hij. “Ik heb een verhaal gebracht omdat ik me al een hele lange tijd opgesloten voel, me slecht in m’n vel voel omwille van iets waar ik zelf mee worstel. We zijn maanden aan het praten geweest over hoe ik daarmee omga. Als ik het later gebracht zou hebben, zou het beschouwd geweest zijn als een verkiezingsstunt.”

In de video zei Rousseau al dat hij zich “opgejaagd wild” voelde, en dat herhaalde hij in het interview nog eens. Al zegt hij nog steeds sterk in zijn schoenen te staan. “Ik ben in de politiek gestapt om impact te hebben in dit land, om de nodige uitdagingen waarvoor we staan aan te gaan en niet om het elke dag over roddels te hebben. Want de zotste verhalen zullen de ronde blijven doen. Men is al maanden aan het rondbellen over mijn privéleven, tot de zotste, kwetsbare dingen aan toe, voor mij en mijn familie. Ik heb me daardoor soms heel erg gekwetst gevoeld. Maar de onnozelaars die zich daarmee bezighouden, gaan mij daarmee niet raken. Ze gaan mij ook niet tegenhouden om mijn werk te doen.”

Wanneer de rust terugkeert? “We zullen wel zien”, aldus Rousseau.