De tijd tikt genadeloos verder in het nadeel van duikboot Titan en de vijf bemanningsleden, die al vermist zijn sinds zondag. Als er nog een miraculeuze redding komt, zal één man zich serieus moeten verantwoorden: Stockton Rush, CEO van het bedrijfje OceanGate. “Hij is echt een cowboy, die alle raad rond veiligheid in de wind sloeg”, zegt onze wetenschapsjournalist Anton Goegebeur.