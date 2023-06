VIDEO. De beste streaker ooit? Man in rolstoel verstoort voetbalwedstrijd in Nieuw-Zeeland

Opmerkelijke beelden in de Chatham Cup. Titelverdediger Auckland City won er met 9-0 van Bucklands Beach, maar daarover ging het na de wedstrijd niet. Er waren namelijk twee streakers het veld opgekomen, waarvan eentje in een rolstoel. De partij leg even stil, maar ging door nadat de twee verwijderd waren van het veld. Auckland City is van plan een klacht neer te leggen.