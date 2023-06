Nieuwe ploegmakker van Lionel Messi (die debuutmatch kent) is geen ‘Spiderman’ en ligt dagenlang in ziekenhuis na uitstapje

Inter Miami-doelman Nick Marsman heeft drie dagen in het ziekenhuis gelegen nadat hij tijdens een bezoek aan een dierentuin werd gebeten door een giftige spin. Zijn vrouw Nathalie den Dekker meldde het voorval op Instagram.

“De keerzijde van leven in een tropisch klimaat is als je naar de dierentuin gaat en wordt gebeten door een giftige spin”, schrijft ze bij foto’s van Marsman in het ziekenhuis. Ze meldde niet om welke soort spin het ging.

Marsman speelt sinds 2021 bij de club in Florida. Hij keepte daarvoor bij onder meer FC Twente, FC Utrecht en Feyenoord. Hij heeft komend seizoen niemand minder dan de beroemde Argentijnse stervoetballer Lionel Messi als teamgenoot.

Messi debuteert op 21 juli

Lionel Messi maakt op 21 juli zijn debuut voor Inter Miami. De Amerikaanse club speelt dan tegen Cruz Azul uit Mexico in de Leagues Cup.

Dat heeft clubbaas Jorge Mas tegen de krant Miami Herald verteld. Messi staat tot eind juni nog onder contract bij Paris Saint-Germain, waarna de bijna 36-jarige Argentijn een verbintenis van tweeënhalf jaar bij Inter Miami ondertekent.

Mas noemt de komst van Messi naar de Verenigde Staten “een baanbrekend moment” en hoopt dat de voetbalsport qua populariteit wat meer in de buurt komt van de traditionele Amerikaanse sporten, zoals basketbal.