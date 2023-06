Feestbeest Jack Grealish spreekt voor het eerst na het “beste weekend” uit zijn leven: “Waarom zou ik niet los mogen gaan?”

Na afloop mocht de ploegmakker van Kevin De Bruyne het komen uitleggen. Hoe hard heeft hij nu eigenlijk gefeest? “Waarom zou ik niet helemaal los mogen gaan?” reageert Grealish. “Mijn seizoen heeft twaalf maanden geduurd en ik won zopas drie trofeeën. Het maakt me niet uit wat mensen ervan vinden. Ik heb iets gevierd wat misschien maar één keer in je leven voorkomt. Binnen vier weken begin ik pas opnieuw met trainen. Dan zal ik weer gretig zijn om er het beste van te maken.”

“Het vele drinken? Ik wist wat ik aan het doen was, dat is nu eenmaal wie ik ben. Zo feest ik normaal ook, al moet ik wel zeggen dat ik het er extra van heb genomen omdat we de treble hebben gewonnen. Ik heb natuurlijk ook gelezen en gehoord dat sommige mensen wat moesten zeggen over de manier waarop ik tekeer ging tijdens alle festiviteiten, maar je moet niet vergeten dat ik niet alleen was. Het hele team was erbij, dus give us a break. Het winnen van de Champions League was waarschijnlijk de grootste emotie die ooit bij me is losgekomen. Het voorbije weekend was het beste weekend dat ik ooit heb gehad. Ik probeer er nog steeds mee om te gaan”, aldus Grealish.