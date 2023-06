Steeds meer twijfels over de aanpak van Griekse kustwacht bij zinkende migrantenboot: “Tot twee keer toe hadden ze moeten ingrijpen”

Exact een week na de ramp waarbij een boot met zo’n 800 migranten aan boord kapseisde, is Pakistan begonnen met het verzamelen van DNA in een poging slachtoffers te identificeren. Want het is niet duidelijk wie nu allemaal aan boord was. Eveneens onduidelijk: wat was de rol van de Griekse kustwacht die nu onder vuur komt te liggen? Dit weten we al.