Hij redde 37 kinderen uit brandende bus, nu wordt chauffeur Jamal in de bloemetjes gezet: “Op mijn instinct afgegaan”

Buschauffeur Jamal Oucham reageerde koelbloedig en kon zo alle kinderen in veiligheid brengen. — © Nattida-Jayne Kanyachalao

Antwerpen

Met bloemenslingers, boeketten en een berg tekeningen bedankten de leerlingen van de Antwerpse school Pius X woensdagvoormiddag Jamal Oucham. De chauffeur van busmaatschappij Bus en Co redde een week geleden 37 kinderen uit zijn bus nadat die plots vuur had gevat op de grens van Bornem en Puurs (Puurs-Sint-Amands). Oucham is nog steeds onder de indruk. “Elke seconde telde. Ik ben voortgegaan op mijn gezond verstand.”