VIDEO. Blijven gaan Kevin! De Bruyne geniet met volle teugen van vakantie in gezelschap van Liverpool-speler

Geen Kevin De Bruyne in de kleuren van de Rode Duivels want de spelmaker is op vakantie na een lang seizoen met drie prijzen met Manchester City. ‘KDB’ verblijft op Iles de Lérin - vlakbij het Franse Cannes - samen met vrouwlief Michèle en niemand minder dan Liverpool-verdediger Virgil van Dijk. Niet onlogisch want hun kinderen zitten in dezelfde klas en vorig jaar gingen ze ook al samen op reis.