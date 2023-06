Weermannen waarschuwen voor kletsnatte donderdag: “Evenveel neerslag op één dag als normaal op een maand tijd”

Het KMI en NoodweerBenelux waarschuwen voor zware neerslag morgen. Voorlopig lijkt vooral het zuidoosten van het land een grote hoeveelheid water over zich heen te krijgen. Code oranje is al afgekondigd, maar mogelijk wordt er nog overgegaan naar het hoogste waarschuwingslevel.

De onstabiele weersituatie die zich ook dinsdag al heeft geëtaleerd boven ons land, zal morgen opnieuw tot uiting komen. Het westen (lees: West- en Oost-Vlaanderen) van het land wordt grotendeels gespaard, maar de rest van het land mag rekenen op een kletsnatte dag, zegt weerman Frank Deboosere. “Vooral het zuiden en het oosten en mogelijk ook het centrum zal veel water te verwerken krijgen. Over een hele dag verspreid kan de hoeveelheid neerslag er op sommige plaatsen oplopen tot 70 liter per vierkante meter. Dat is evenveel als er normaal valt op een maand tijd.”

Niet onlogisch dus dat weerinstituten waarschuwingen uitsturen. Alleen is het nog niet helemaal duidelijk welk niveau de uiteindelijke waarschuwingen zullen hebben. Momenteel heeft het KMI code geel aangekondigd in onder meer Antwerpen, Vlaams-Brabant en Brussel en code oranje in de Limburg, Luik, Luxemburg en Namen. Mogelijk wordt dat nog opgeschaald. “We sluiten een code rood op sommige plaatsen niet uit, maar het is niet het basisscenario”, legt David Dehenauw (KMI) uit. “Er is voorlopig één computermodel dat daar op zinspeelt door meer dan 100 liter water per vierkante meter op 24 uur te voorspellen, maar de vijf anderen waarmee we werken geven voorlopig tussen de 50 en 100 liter aan.”

Het is logisch dat het KMI nu nog een beetje voorzichtig is met code rood, zegt Frank Deboosere. “Het is moeilijk om daar nu al een uitspraak over te doen. Een code rood wordt pas gegeven op basis van heel kortetermijn-prognoses. Nu is het alleszins nog niet aan de orde, maar de natuur kijkt in extreme weersituaties niet op 20 liter per vierkante meter.”

NoodweerBenelux dat vergelijkbare criteria hanteert, heeft ook een waarschuwing ‘level 2’ uitgestuurd, maar zij zijn nu al volop aan het overleggen of ze niet naar het hoogste waarschuwingslevel moeten overschakelen. “We gaan misschien wat sneller op de bal spelen dan het KMI”, zegt Nicolas Roose van NoodweerBenelux. “De reden daarvoor is de combinatie tussen de hoeveelheid neerslag en de plaats waar die vermoedelijk zal vallen. Door de hoogteniveaus in de Ardennen is het waarschijnlijk dat het water een weg naar lagere gebieden zal zoeken. Dat kan een gevaarlijke stroming opleveren en mogelijk ook schade veroorzaken.”

Flashback naar twee jaar geleden

Tientallen liter water die uit de hemel komt gevallen boven ons zuidelijk landsgedeelte… De flashback naar twee jaar geleden komt snel in ons op. Toen vielen er 39 dodelijke slachtoffers als gevolg van hevige regenval boven Wallonië. Moeten we opnieuw rekening houden met zo’n rampscenario? “ We hebben ondertussen geleerd om met twee woorden te spreken. Lokale wateroverlast is zeker niet uitgesloten, maar het lijkt voorlopig niet te vergelijken met de waterbom die twee jaar geleden ontplofte”, stelt Deboosere gerust.

Roose bevestigt: “Toen viel er op sommige plaatsen tot 200 liter per vierkante meter op 24 uur. Dat lijkt nu niet aan de orde. Bovendien is de situatie anders: de grond was toen op voorhand al meer verzadigd en het waterpeil in de verschillende waterlopen stond al vrij hoog, nu hebben we meer speling.”