Stijn Vreven is net als Herman Brusselmans zijn wilde haren kwijt en wil KV Oostende (en zichzelf) weer op de kaart zetten: “Alles ademt hier topsportcultuur”

Wie het over Stijn Vreven heeft, denkt er automatisch de lange haren bij. Maar de voetballende indiaan is nu een keurige trainer, die naar eigen zeggen de perceptie tegen heeft en op revanche mikt. Net als zijn nieuwe ploeg KV Oostende na de recente degradatie naar de Challenger Pro League. Dit zou dus weleens een match kunnen worden. Wij waren woensdag getuige van de eerste werkdag van Stijn Vreven op de Oostendse Schorre. “KV Oostende straalde vroeger positiviteit uit en dat moet opnieuw zo worden.”

De alomtegenwoordige teammanager Bart Brackez had dinsdag nog gauw een onderkomen geregeld voor de nieuwe coach. Vreven mag dan een Limburger zijn in hart en nieren, hij heeft de vaste intentie om te verhuizen naar de kust. “Ik heb ook niks in de weg. Ik heb een dochter, maar zij is intussen 22 jaar en staat op eigen benen. Er is nog mijn vriendin, maar zij weet dat voetbal mijn passie en mijn leven is”, grijnst de nieuwe KVO-trainer. “En veel heb ik niet nodig, want ik ga enkel naar huis om te slapen en hier op de Schorre is overigens echt alles aanwezig.”

Vreven stelde intussen met eigen ogen vast dat het trainingscomplex van KV Oostende alle faciliteiten biedt die nodig zijn voor profvoetbal anno 2023. “Hier op de Schorre is echt alles aanwezig. Ik heb de spelers bij mijn eerste toespraak al meteen gezegd dat dit heus niet standaard is en ze dit maar beter kunnen koesteren.” — © RUDY DECLERCK

Vreven stelde intussen namelijk ook met eigen ogen vast dat het trainingscomplex van KV Oostende alle faciliteiten biedt die nodig zijn voor profvoetbal anno 2023. De velden liggen er piekfijn bij, de spelers zien er keurig uit in de Kipsta-uitrusting en er staan zelfs fietsen klaar voor de teambuilding na de middag. Nee, dit is niet wat je direct voorstelt bij de doorgaans armtierige en kleurloze wereld van een 1B-ploeg. Ook Vreven deelt die mening. “Dit ademt hier gewoon topsportcultuur en ik heb de spelers bij mijn eerste toespraak al meteen gezegd dat dit heus niet standaard is en ze dit maar beter kunnen koesteren.”

Hij weet alvast waarover hij praat, want KV Oostende is alweer de tiende club waar Stijn Vreven (50) aan de slag gaat. En dan tellen we er Belisia Bilzen nog niet bij. De Limburgse club uit zijn achtertuin, waar hij normaal dit seizoen van start zou gaan om die club vanuit tweede afdeling naar het profvoetbal te brengen. “Ik zag die uitdaging helemaal zitten nadat ik ook met clubs als Lierse Kempenzonen en FCV Dender had gepraat, maar als er een club als Oostende op je pad komt, kan en mag je dat niet weigeren”, legt Vreven bondig uit. “Ook al omdat ik bij Bilzen een clausule had, maar hoe dan ook blijf ik die mensen dankbaar voor de manier waarop alles verlopen is.”

Perceptie tegen

Het was dus wennen om weer keuze te hebben, want na zijn avontuur bij Trencin zat Vreven ruim anderhalf jaar thuis, tot hij in november van vorig jaar besloot om eerstenationaler Dessel Sport onder zijn hoede te nemen. “Als je zolang thuis zit, ben je niet kieskeurig meer en ik ben zo’n voetbaldier dat ik vooral met het spel en een groep wil bezig zijn. Het niveau is dan net iets minder belangrijk.”

Over de vraag waarom hij dan zo’n lange periode zonder club zat, moet hij niet lang nadenken. “Perceptie, pure perceptie, al begrijp ik niet waarom. Want ik heb er mijn inziens overal het maximum uitgehaald. Bij Beveren was ik de meest succesvolle trainer uit het recente verleden en NAC stond tiende toen ik overnam, maar we werden vierde, wonnen de finale en gingen over. We handhaafden ons ook in de Eredivisie en dat is toch wel een prestatie. Dan geraak je wel elders rond de tafel denk je dan, maar dat lukte dus niet. Dat seizoen werd ik zes keer weggestuurd en vooral dát bleef hangen en werd een item, niet die goede reeks resultaten. Nadien bij Beerschot werd ik ook tweede en deden we mee voor promotie.”

Lokale verankering

Dat moet nu ook de bedoeling zijn bij KV Oostende, waar de club een stevige tik kreeg na de degradatie en er sportief veel werk aan de winkel is. De groep moet nog behoorlijk wat wijzigingen ondergaan en ook de staf moet nog bevestigd worden. Maar Vreven zelf is voorstander om verder te gaan met Kurt Bataille en Michiel Jonckheere, twee mensen van het huis die dus ook staan voor lokale verankering. Samen met de nieuwe sportief manager Nils Vanneste moeten ze nu allemaal samen een ploeg klaarstomen die meedoet voor promotie.

Het lijkt alvast te klikken met Kurt Bataille, die samen met Michiel Jonckheere de trainingen leidde tot Stijn Vreven aan boord kwam. — © RUDY DECLERCK

“We zullen tevreden zijn als we er het maximum hebben uitgehaald”, meldt Vreven, die bij het eerste gesprek al een klik voelde. “Nils Vanneste wist perfect hoe ik bij al mijn vorige clubs had gespeeld en het was een openbaring om vast te stellen dat dit nog bestond. We hadden leuke gesprekken over voetbal en over de manier waarop we straks ons doel willen bereiken. De tegenstanders kwamen niet graag naar hier en dat moet opnieuw zo worden. We willen de fans vanaf de eerste minuut meetrekken in ons enthousiasme. Want als je op het veld toont dat je ervoor gaat, straalt dat altijd af op het publiek. Het klopt dat ik mij aanpas aan de spelers die er zijn. Laat ons zeggen dat ik uitga van een 4-3-3, maar dat kan heus ook veranderen door een paar kleine verschuivingen. Ik sta misschien wel voor grinta, maar tactiek is evenzeer belangrijk. Meer zelfs, daar begint het doorgaans mee.”

Zoals Herman Brusselmans

Dit klinkt alvast allemaal goed en in Oostende horen ze het graag na een paar seizoenen kommer en kwel. Twee gewonde dieren kunnen dubbel gevaarlijk zijn en dat geldt zowel voor de club als de trainer, die ook leerde uit zijn fouten en zijn wilde – lees: lange – haren à la Herman Brusselmans kwijt is. “Ik zeg niet dat het er nu goed uitziet, maar toen zag het er helemaal niet meer uit”, lacht Vreven tot slot. “En ik krijg er ook alsmaar meer grijze bij, ik moet dus doorselecteren. Net als bij zijn nieuwe club waar, de degradatie er stevig inhakte. “Ik maakte het ook wel eens mee en het is gewoon desastreus en doet pijn aan het hart”, ondervond ook Vreven. “Het is belangrijk om nu opnieuw uit dat dal te klimmen en de band met de supporters te herstellen en weer een positieve vibe te krijgen.”