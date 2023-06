Regisseur Luc Besson niet langer vervolgd voor verkrachting Vlaamse actrice

De Belgisch-Nederlandse actrice Sand Van Roy beschuldigde de regisseur in 2018 van verkrachting. Daarna beschuldigden nog acht andere vrouwen Besson van seksueel ongepast gedrag. Een van hen heeft aangifte gedaan. Ook een assistent van de regisseur heeft een verklaring bij de politie afgelegd. Daarin beweerde ze drie keer zonder haar instemming seksueel contact met hem te hebben gehad. Toch besloot het Franse openbaar ministerie in 2019 de regisseur van films als Léon, Lucy en The Fifth Element niet te vervolgen wegens gebrek aan bewijs. Ook het gerechtshof zag in 2021 af van vervolging en in mei vorig jaar werd dat bevestigd door het hof van beroep in Parijs.

Van Roy stapte nog naar het Hof van Cassatie, maar woensdag werd ook dat beroep verworpen. De Vlaamse verklaarde eerder al dat ze de aanklachten nooit voor het geld indiende. Ze vroeg ook geen schadevergoeding. “Ik wil eigenlijk gewoon dat hij veroordeeld wordt en dat gerechtigheid geschiedt”, klonk het. Ook in ons land is ze een gerechtelijke procedure opgestart tegen de Franse regisseur. Maar in Frankrijk zijn er nu geen juridische stappen meer mogelijk.