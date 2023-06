“Ik had samen met mijn gezin in die brand moeten sterven, ik voel me zo’n slechte moeder.” Het hartverscheurende verhaal van Kyana Doven, die vorige week haar man en twee kindjes verloor in een brand in Gent, doet de vraag rijzen: hoe kom je een brand te boven die je zelf overleefde, maar waarin je kinderen het lieven lieten?