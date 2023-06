Onbekenden hebben gisterennacht een man doodgeslagen in Anderlecht, in de beruchte wijk Peterbos. Die is stilaan stevig in handen van de uiterst gewelddadige maffia van Marseille, zo vernemen we van verschillende politiebronnen. In Brussel loopt het drugsgeweld helemaal uit de hand, dit jaar vielen er al meer dan zeven doden in de hoofdstad, en een zeventigtal gewonden.