Anderlecht laat oog vallen op jonge spits… die tot zijn veertiende voor paars-wit speelde

Ondertussen is de Belg sterk geëvolueerd en voetbalde hij in Italië bij het beloftenteam van Sampdoria. Op de laatste speeldag viel hij zelfs in in de Serie A tegen Napoli. Ntanda tekende evenwel geen contract bij La Samp omdat de club degradeerde naar de Serie B en het financieel niet te breed heeft. De international van de U18 vertrekt er transfervrij. Het Engelse Luton heeft hem ook op de radar, maar bij Anderlecht zien ze hem als een wissel op de toekomst.