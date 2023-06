Rit naar slachtbank duurde voor ruim 10 miljoen dieren langer dan 8 uur

Groen-parlementslid Meyrem Almaci vroeg de cijfers op bij Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). “Dat ruim 10 miljoen dieren opeengepakt en in erbarmelijke omstandigheden naar het buitenland worden vervoerd tijdens reizen van minstens acht uur en vaak nog langer, is niet langer aanvaardbaar”, zegt Almaci. “We moeten dringend evolueren naar een uitdoofscenario en dus verbod.”

Het gaat in absolute aantallen vooral om pluimvee, waarvoor Polen, Italië en Duitsland de belangrijkste bestemmingen zijn. Vaak worden ook varkens geëxporteerd – 352.000 naar Spanje alleen. Voor kalveren is Frankrijk de belangrijkste bestemming (19.000).

Tel je ook de dieren die vanuit de vrachtwagen worden overgeladen op een schip of een vliegtuig, komt het aantal over lange afstand vervoerde dieren uit boven de 16 miljoen. Dan gaat het vooral om pluimvee richting Afrika.

“Hoe langer de rit, hoe slechter voor het dier”, zegt Almaci. “Dieren die stijf staan van de stress of te maken krijgen met uitputting, uitdroging, verwonding, ziekte of zelfs sterven: het is dagelijkse kost. Het is niet acceptabel dat op die manier met levende wezens wordt omgegaan.”

Ze vraagt Weyts om op Europees niveau werk te maken van striktere regelgeving en ook voordien al maatregelen te nemen. “Waarom moet slachtvee eerst nog urenlange stress en erbarmelijke omstandigheden ondergaan om dan alsnog naar de slachtbank geleid te worden? We kunnen heel wat dierenleed voorkomen door het vee eerst te slachten en vervolgens het geslachte vlees te transporteren.” (kba)