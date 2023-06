Biden noemt Xi Jinping dictator, dag na ontmoeting om spanningen te verminderen

De Democraat deed de uitspraak tijdens een receptie voor zo’n 130 donateurs in Californië, waar ook journalisten aanwezig waren.

Biden zei dat Xi Jinping “zich schaamde” toen een Chinese ballon in februari in het luchtruim van de Verenigde Staten verzeild was geraakt en vervolgens werd neergehaald. “De reden waarom Xi Jinping erg overstuur raakte toen ik die ballon met twee wagons aan spionageapparatuur neerschoot, was dat hij niet wist dat de ballon daar was. Nee, ik ben serieus. Het is voor dictators erg beschamend als ze niet weten wat er gebeurd is”, aldus nog Biden.

De ballon was volgens Biden van zijn koers afgedreven door Alaska en dan naar de VS, “en hij (Xi, red.) wist er niet van”. “Toen het neergeschoten was, was hij erg beschaamd en ontkende hij dat het daar zelfs was.”

Maandag had de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken nog een ontmoeting met Xi. Blinken is in China om de spanningen tussen de twee landen te verminderen. Blinken en Xi spraken maandag de wens uit de intense rivaliteit tussen Washington en Peking te stabiliseren, zodat het niet tot een conflict komt.

Biden had maandag gezegd dat Blinken “heel goed werk” geleverd had in China. Dat herhaalde hij dinsdag ook. “We zijn nu in een situatie waar hij (Xi, red.) weer een relatie wil hebben. Antony Blinken ging er net heen, deed goed werk en het zal tijd nodig hebben.”

“Trouwens, ik beloof je: maak je geen zorgen over China. Maak je zorgen over China, maar maak je geen zorgen over China. Ik meen het echt”, zei Biden dinsdag ook nog aan zijn donateurs. “China heeft echte economische moeilijkheden.”