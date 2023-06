Gaan mensen zich ‘schoner’ gedragen door citroengeur? In deze stad hopen ze alvast van wel

Om het probleem van rondslingerend vuil aan te pakken, worden gemeenten tegenwoordig wel heel creatief. In het Limburgse Genk verschijnen in de Stalenstraat straks drie vogelhuisjes die een citroengeur verspreiden. De kastjes van 20 op 20 centimeter worden online verkocht voor zo’n 350 euro per stuk.

De investering waard volgens Genk, want de stad hoopt met de kastjes sluikstorters te bestrijden. “Onze hersenen associëren citroengeur met zuiverheid en netheid”, zegt schepen van Openbare Werken Erhan Yilmaz (CD&V). “Bovendien is geur universeel en zou het op iedereen effect moeten hebben.”

Vers brood

Is het echt zo makkelijk? Een eerder experiment met de vogelhuisjes in Eindhoven zou alleszins goede resultaten hebben opgeleverd. “Ik ken dit specifieke geval niet, maar geuren kunnen wel degelijk een effect hebben op ons gedrag, hoe subtiel ook”, zegt Tim Smits, professor in marketing en communicatie aan de KU Leuven. “Dat is een van de redenen waarom veel kleine supermarkten nog steeds brood afbakken: om die geur te verspreiden. Dat is aantoonbaar goed voor de verkoop. Het is niet ondenkbaar dat de toepassing in Genk een effect heeft, al zal dat wellicht niet wereldschokkend zijn. Anderzijds: tegen sluikstorten helpen alle beetjes.”

De vogelkastjes komen in de Stalenstraat in Genk. — © Chris Nelis

Genk speelt ook geen soloslim, maar past een strategie toe die naar voren wordt geschoven door Mooimakers, het Vlaams initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van onder meer de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). “Dit is typisch een vorm van nudging(een techniek om mensen subtiel te stimuleren tot bepaald gedrag, red.)”, zegt woordvoerder Jan Verheyen. “In onze handleiding aan gemeenten staan nog andere voorbeelden, zoals voetstappen op het trottoir spuiten die leiden naar een vuilnisbak. Deens onderzoek heeft uitgewezen dat die interventie werkt. We zetten steeds meer in op dat soort initiatieven.”

Hoe groot het effect van de citroengeur zal zijn, valt nog af te wachten. Het proefproject wordt sowieso geëvalueerd.