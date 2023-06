Alweer een topvoetballer in vieze papieren nadat ex-vriendin boekje opendoet over huiselijk geweld en bedreigingen: “Hij hield pas op toen hij zag dat het ernstig was”

Manchester United-winger Antony wordt door zijn ex-vriendin beschuldigd van huiselijk geweld en doodsbedreigingen. Gabriela Cavallin deed in een recent interview een boekje open over haar voormalige partner. Met tranen in de ogen deed ze haar verhaal.

Cavallin, een Braziliaanse DJ en influencer, beschuldigt Antony niet alleen van huiselijk geweld, maar ook van doodsbedreigingen nadat hun relatie op de klippen liep. “Als je niet bij mij blijft, zal je ook niet met iemand anders samen zijn. Ik, jij en onze zoon zullen samen sterven”, zou de Braziliaanse international gezegd hebben toen zijn partner een punt achter hun relatie wilde zetten. Cavallin deed ongeveer een maand geleden aangifte bij de politie van Sao Paolo.

De vrouw verklaarde hoe Antony haar in zijn huis opsloot en haar gsm vernielde. En zelfs tijdens haar zwangerschap, die uiteindelijk uitdraaide in een miskraam, zou de flankaanvaller zijn vriendin hebben mishandeld. Dit speelde zich volgens Cavallin af toen de Braziliaan nog voor Ajax speelde, maar ook na zijn transfer naar Manchester United bleef het fysieke geweld aanhouden. Op een bepaald moment had de Braziliaanse naar eigen zeggen veertig hechtingen nodig, nadat hij haar borstimplantaat zou ontwricht hebben. “Pas toen hij doorhad dat het ernstig was, hield hij op”, klonk het bij Cavallin tijdens het interview. Ze vertelde hoe Antony vervolgens via Manchester United twee dokters naar haar appartement stuurde om het hele gebeuren in de doofpot te steken.

Antony tijdens zijn periode bij Ajax. — © AFP

“Als het moet ga ik zelf op zoek naar getuigen”

Cavallin verblijft momenteel in Brazilië, maar wil koste wat kost dat haar ex-vriend veroordeeld wordt. En daar heeft ze veel voor over. “Als het moet ga ik zelf naar Engeland, op zoek naar getuigen en naar de dokters die mij toen behandeld hebben”, zei de Braziliaanse vastberaden. Manchester United weigerde vooralsnog om te reageren op de aantijgingen en ook Antony zelf lijkt geen aandacht te besteden aan de beschuldigingen.

Antony is de zoveelste in een lijstje van profvoetballers die het afgelopen seizoen aangeklaagd werden van partnergeweld. Na Mason Greenwood, die trouwens ook voor Manchester United speelde, Achraf Hakimi en Dani Alves, is Antony de recentste speler die wordt beschuldigd van dergelijke feiten. Wanneer houdt dit op?