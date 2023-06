Jack Teixeira, Amerikaanse militair verdacht van lekken topgeheimen VS, pleit “niet schuldig”

De jonge militair die werd aangeklaagd in een van de grootste Amerikaanse inlichtingenschandalen in jaren heeft “niet schuldig” gepleit. Dat melden Amerikaanse media.

Jack Teixeira werd iets meer dan twee maanden geleden opgepakt. Een federale jury legde hem zes strafbare feiten ten laste wegens het opzettelijk achterhouden en openbaar maken van geheime informatie over de Amerikaanse defensie, onder meer over Oekraïne. De 21-jarige, die op de legerbasis in Cape Cod werkte als IT-specialist, riskeert voor elke aanklacht tot tien jaar cel als hij veroordeeld wordt.

Teixeira trad in september 2019 in dienst bij de Nationale Garde en kreeg in 2021 officieel toestemming om topgeheime overheidsdocumenten in te zien. Vanaf januari 2022 zou hij als “geheim” en “topgeheim” geclassificeerde informatie hebben gepubliceerd in een gesloten chatroom op Discord, een platform dat populair is bij gamers. Van daaruit werden ze verspreid over het internet totdat ook de autoriteiten en de media er lucht van kregen. Het lek werd pas in april van dit jaar openbaar.

Het gaat om het grootste lek in jaren: de affaire bracht Washington in verlegenheid en deed vragen rijzen over de beveiliging van bepaalde informatie.