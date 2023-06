Dodentol van zwaar verkeersongeval in Canada loopt op tot zestien

Een van de tien gewonden van het zware verkeersongeval in Canada afgelopen donderdag is overleden in het ziekenhuis. Dat brengt de dodentol op zestien.

De vrouw werd in het ziekenhuis opgenomen na het ongeval op 15 juni en is bezweken aan haar verwondingen, zei de Canadese politie woensdag in een persbericht.

De botsing tussen een vrachtwagen en een bus met bejaarden aan boord, vond donderdagmiddag plaats in de provincie Manitoba, in centraal Canada. De twee voertuigen botsten op een kruising van twee snelwegen.

Negen personen liggen nog in het ziekenhuis, van wie meerdere in kritieke toestand. In totaal zaten 25 mensen tussen 58 en 88 jaar in de bus op het moment van het ongeval. Ze waren onderweg naar een casino.

Uit de eerste vaststellingen blijkt dat het busje geen voorrang zou hebben verleend aan de vrachtwagen. Het verkeersongeval is één van de zwaarste in de geschiedenis van Canada.