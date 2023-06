Van der Straeten wil investeerders in batterijopslag aantrekken met extra CRM-veiling

Themabeeld: een batterijpark in Ruien (Kluisbergen). — © Peter Malaise

Het gaat potentieel om miljoenen euro’s aan investeringen.

Uit een rondvraag blijkt dat bij investeerders een gezonde appetijt bestaat om meer in te zetten op batterijenparken, legt het kabinet van Van der Straeten uit. Voor ons land zou er een capaciteit van 2 gigawatt zijn, wat overeenkomt met de productiecapaciteit van twee relatief grote nucleaire reactoren.

Daarbij komt nog dat de vereniging van Europese netbeheerders ENTSOE-E in een recente ‘outlook’ vaststelt dat er tijdens de zomers meer en meer periodes zullen zijn waarin er te veel wind- en zonne-energie wordt opgewekt, waardoor het net overbelast geraakt en – zoals het afgelopen pinksterweekend – de windmolens moeten worden afgeschakeld. Die overtollige energie kan opgevangen worden met flexibele capaciteit, zoals een batterijpark, waarna ze kan dienen om de onvermijdelijke windstille en grijze dagen te overbruggen. De capaciteit kan ook helpen om vraagpieken af te vlakken, die er door de verdere elektrificatie steeds vaker zullen zijn.

Capaciteit beschikbaar in 2026 of 2027

Van der Straeten werkte aan het begin van de legislatuur het capaciteitsremuneratiemechanisme of CRM uit. Dat dient om productiecapaciteit allerhande aan de hand van subsidies aan te trekken naar België en de sluiting van de kernreactoren – intussen vijf van de zeven – op te vangen.

Alleen is het huidige mechanisme te rigide voor bepaalde investeerders, klinkt het op het kabinet van de minister. Op dit moment worden voor ieder leveringsjaar twee veilingen georganiseerd: een eerste, vier jaar voor de energie moet worden geleverd, en een tweede, één jaar op voorhand. Op die manier zijn investeringen mogelijk in zowel technologieën met een langere voorbereidingstijd, zoals gascentrales, als zaken die meer op korte termijn kunnen worden gerealiseerd. Batterijparken zitten daar ergens tussenin.

Daarom denkt Van der Straeten nu aan de organisatie van een ‘T-2-veiling’, die gericht is op levering twee jaar nadien. Daarvoor moet het CRM worden aangepast. Afhankelijk van hoe snel de regering dat juridisch rondkrijgt, zou de capaciteit beschikbaar moeten zijn in de winter van 2026 of die van 2027.

Ook onze noorderburen zetten in op extra batterijcapaciteit. Volgens de Nederlandse hoogspanningsnetbeheerder TenneT moet er de komende jaren 9 gigawatt aan batterijsystemen bijkomen om het stroomnet stabiel te houden.