Veel regen, hevige onweders, felle windstoten en hagel: code oranje van kracht in meerdere provincies

Hoe meer naar het westen, hoe minder regen er donderdag allicht zal vallen. Terwijl het aan de kust de hele dag droog kan blijven, wordt er in het centrum en het oosten van het land donderdag véél regen verwacht.

“De onweerclusters bevinden zich momenteel nog ten zuiden van Parijs, maar zijn onderweg naar hier”, zo verklaarde Nicolas Roose van NoodweerBenelux donderdagochtend rond 7.30 uur. “Vanaf 10 à 11 uur zal de regen allicht vanuit de Champagnestreek de Frans-Belgische grens oversteken en vanaf na de middag zijn zware regenval en hevige onweders mogelijk.”

Het zeer actieve frontaal systeem heeft de vorm van een boog, aldus Roose. “Typisch aan zulke systemen is dat ze vaak gepaard gaan met hevige windstoten, waarbij windsnelheden van 80 tot 100 kilometer per uur of zelfs meer mogelijk zijn. We zien dat nu al in Frankrijk en ook voor ons wordt dat later op de dag een heel plausibel scenario.”

Tornado’s in Duitsland

Vooral het centrum en het oosten van het land zullen getroffen worden. Voor de provincies Limburg, Luik, Namen en Luxemburg vaardigde het KMI donderdag zelfs code oranje voor hevige regen uit.

“Ons land ligt net op de grens van de onstabiliteit”, zegt Roose. “Voorlopig ziet het ernaar uit dat Duitsland nog zwaarder getroffen zal worden en dat daar lokaal zelfs tornado’s mogelijk zijn. Hier zal het allicht niet zo ver komen, al is het wel belangrijk om uur na uur te monitoren hoe het systeem zich verplaatst en in de gaten te houden wat wij hier precies mogen verwachten. Volgens de huidige weermodellen zijn ook hier hevige onweders, die dus mogelijk gepaard gaan met erg veel regen, hagel en hevige windstoten - niet uitgesloten. Lokaal is 50 tot zelfs 80 liter regen per vierkante meter zeker mogelijk.”