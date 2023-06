Ontslagen bij Union na onenigheid over een contractverbetering, maar het allereerste jaar van Karel Geraerts (41) als hoofdcoach was er eentje om U tegen te zeggen. Halve finale van de beker, kwartfinale in de Europa League en tot minuut 89 landskampioen… Om zijn opmars te begrijpen moeten we terug naar zijn allereerste dag bij Union in 2019.