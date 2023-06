Directeur Spartak is bereid veroordeeld Nederlands ex-international Promes te helpen als hij Russisch paspoort wil

“De beslissing over een Russisch paspoort is aan Promes, maar als hij het wil, zullen we hem helpen”, aldus Malyshev. Promes werd maandag door de rechtbank in Amsterdam tot 1,5 jaar celstraf veroordeeld voor de mishandeling van zijn neef in 2020. De voormalig Nederlands international gaat daartegen in beroep.

De mishandeling kwam aan het licht omdat de telefoon van Promes werd afgetapt in een onderzoek naar drugshandel. De aanvaller, die nu bij Spartak Moskou speelt, was niet aanwezig op de uitspraak van zijn straf. Hij wil zo lang mogelijk buiten schot van de Nederlandse autoriteiten blijven en blijft in Rusland. De vijftigvoudig international wordt in Nederland namelijk ook nog eens beschuldigd van drugshandel, maar die zaak loopt nog. Hij wordt ervan beschuldigd geïnvesteerd te hebben in meer dan 1300 kilo cocaïne. Voor dit vergrijp mag de aanvaller, indien hij schuldig wordt bevonden, een veel hogere straf verwachten dan die hem nu boven het hoofd hangt.

Quincy Promes speelt sinds 2021 voor Spartak Moskou en een vertrek uit Rusland zit er niet meteen aan te komen. Rusland levert, omwille van de politieke situatie, niemand uit aan Westerse landen. De aanvaller zit momenteel dus veilig in de Russische hoofdstad en ontloopt zo zijn straf.