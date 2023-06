Belangrijke brug tussen Krim en zuiden van Oekraïne beschadigd na Oekraïense raketaanval

Een belangrijke brug tussen het Krim-schiereiland en de Zuid-Oekraïense regio Cherson is beschadigd na een Oekraïense raketaanval, zo melden de Russische autoriteiten donderdag.

Volgens Sergej Aksionov, de Russische gouverneur van de Krim, vielen bij de aanval in de nacht van woensdag op donderdag op de Chongar-brug, ook wel “de poort naar de Krim” genoemd, geen slachtoffers. Er wordt nagegaan wat precies de schade is.

De brug verbindt de Krim, in 2014 door Rusland geannexeerd, met een zone in de Oekraïense regio Cherson die bezet wordt door Russische troepen. Het schiereiland doet dienst als logistieke uitvalsbasis voor de Russische troepen die in het zuiden van Oekraïne ontplooid zijn.

Terwijl Aksionov melding maakte van één brug die geraakt werd, is er volgens de Russische bezetter in Cherson nog meer infrastructuur beschadigd geraakt. De Oekraïense troepen zouden bij de aanval Britse Storm Shadow-raketten gebruikt hebben.

Hoewel er op sociale media al tal van beelden van de beschadigde brug circuleren, kon de informatie nog niet onafhankelijk geverifieerd worden.

(lees verder onder de tweets)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In oktober 2022 bracht een krachtige explosie zware schade toe aan de enige brug die de Krim rechtstreeks met Rusland verbindt.