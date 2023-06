Van spitsbroeder van Lukaku naar maatje van Batshuayi: Edin Dzeko is op weg naar Fenerbahçe

“Edin Dzeko komt naar Istanboel om medische tests af te leggen en de transferonderhandelingen af te ronden”, meldde Fenerbahçe in een persbericht. Bij de club van Michy Batshuayi moet Dzeko Enner Valencia doen vergeten. De Ecuadoriaan, die naar het Braziliaanse Internacional trekt, was afgelopen seizoen topschutter in de Süper Lig met 29 doelpunten.

Dzeko snoepte afgelopen seizoen heel wat speelminuten af van Romelu Lukaku bij Inter. De voormalige spits van Wolfsburg, Manchester City en AS Roma lukte daarin 14 doelpunten over alle competities heen. De topschutter aller tijden bij Bosnië en Herzegovina (64 goals in 129 interlands) is einde contract bij Inter, waarvoor hij sinds de zomer van 2021 speelde.

Fenerbahçe eindigde afgelopen seizoen op de tweede plaats in de Süper Lig, achter rivaal Galatasaray. De club wacht sinds 2014 op een nieuwe landstitel.