Knieproblemen lijken einde te maken aan voetbalcarrière van Luis Suarez: “Grens bereikt”

De Uruguayaanse aanvaller Luis Suarez (36), sinds januari aan de slag bij Gremio Porto Alegre, is opnieuw op de sukkel met zijn rechterknie. “Hij heeft de grens bereikt”, stelde de voorzitter van de Braziliaanse club Alberto Guerra, die ongerust is over de voortzetting van Suarez’ voetbalcarrière.

“Het probleem is ernstig”, zei Guerra woensdag. “Hij heeft veel injecties gehad, veel medicijnen geslikt. Hij heeft de grens bereikt.”

Verschillende Braziliaanse media kondigden dinsdag aan dat de voormalige spits van Liverpool en FC Barcelona binnenkort zijn afscheid van het profvoetbal zal aankondigen vanwege de pijn in zijn rechterknie. Volgens Guerra overweegt Suarez een prothese.

Suarez heeft bij Gremio nog een contract tot december 2024. De topschutter aller tijden van La Celeste (68 doelpunten in 137 wedstrijden) deed in 26 matchen 14 keer de netten trillen voor Gremio na een teleurstellend WK in Qatar (waar Uruguay in de groepsfase strandde).