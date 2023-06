Union-Anderlecht is opener van de Jupiler Pro League, eerste ‘Super Sunday’ volgt al op speeldag 6: ontdek hier de volledige kalender

Sven Jacques: "Na de titel is het nu terug business as usual"

Sven Jacques weet dat de weg naar de top voor Antwerp snel is gegaan en is duidelijk iemand die rust predikt binnen de Great Old. "De titel was niet nodig, het was eerder onverwacht. De titel brengt heel veel moois teweeg. We zijn daarentegen nog niet de absolute nummer één. We waren met twee andere ploegen er dit seizoen heel dicht bij dus ik zou eerder zeggen dat we lichtjes gewonnen hebben."

Jacques weet dat het nu terug "business as usual" is op de Bosuil. "Na de titel is iedereen even met de voeten van de grond geweest, en dat moet ook, maar nu is het terug tijd om weer aan het werk te gaan. Vandaag telt alleen de volgende stap."