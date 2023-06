Luc Terlinden volgt Jozef De Kesel op als aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie in het Interdiocesaan Centrum in Brussel. Hij is donderdag benoemd door paus Franciscus.

De 54-jarige Terlinden is sinds 1 september 2021 vicaris-generaal voor het aartsbisdom Mechelen-Brussel.

De bisschopswijding en het in bezit nemen van de aartsbisschoppelijke zetel vinden plaats op zondag 3 september om 15 uur in de Sint-Romboutskathedraal van Mechelen. Kardinaal De Kesel zal die plechtigheid leiden. Hij wordt administrator van het aartsbisdom.

De Kesel herhaalt verschillende keren hoe verheugd hij is met zijn opvolger, die hij een “diepgelovige maar open mens” noemde, die “overtuigd is van een diepe vorm van menselijkheid”. Hij benadrukt dat hij Terlinden de voorbije twee jaar goed heeft leren kennen en dat hij een “grote hulp en ondersteuning” is geweest.

De in Etterbeek geboren Terlinden vertelt dat hij al besefte welke vraag er zou komen toen hij afgelopen zondag telefoon kreeg. “Ik wist dat het gesprek niet zou gaan over de Rode Duivels”, grapt hij. Na de mis die dag had hij zijn besluit al genomen om ja te zeggen op de vraag om aartsbisschop te worden.

De nieuwe aartsbisschop koos als bisschopsleuze ‘Fratelli tutti’, omdat hij veel belang hecht aan het broederschap. Hij is daarvoor geïnspireerd door paus Franciscus, die daarover een encycliek uitbracht, maar ook door de heilige Charles de Foucauld. Zij “hebben door de totale gave van hun leven aan God, deze universele broederschap zichtbaar gemaakt door juist de kleinsten en meest verlatenen nabij te blijven”, verklaart Terlinden.

Hij zegt nog de focus te willen leggen op de gemeenschap en de gelovigen, en meer verantwoordelijkheden te willen geven aan vrouwen. Hij wil werken aan “een open kerk met ambitie en meer aandacht voor de mensen”.

Volgende week trekt Terlinden naar Rome, waar hij op 29 juni het pallium zal krijgen van paus Franciscus. Het gaat om een symbool van bijzonder kerkelijk gezag. Het pallium is een wollen schouderband, een liturgisch ereteken dat geldt als symbool van pauselijke macht en van de verknochtheid van de kerkprovincies aan de Heilige Stoel. Het gaat om een witte band, versierd met zwarte kruisjes, die om de schouders wordt gedragen. Alleen de paus en de aartsbisschoppen mogen een pallium dragen. De paus mag dat overal, de aartsbisschoppen enkel binnen hun kerkprovincie.

De Kesel was sinds eind 2015 aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Hij bood al in juni vorig jaar zijn ontslag aan als aartsbisschop bij paus Franciscus. Dat deed hij omdat hij de emeritaatsleeftijd van 75 jaar had bereikt, zoals het kerkelijk recht dat voorschrijft. Intussen is hij 76 jaar geworden, is zijn ontslag aanvaard en is nu een opvolger benoemd.

Het is overigens voor het eerst in bijna een eeuw (sinds kardinaal Van Roey in 1926) dat een priester die nog geen bisschop is, wordt benoemd tot aartsbisschop.