Antwerps parket ontvangt melding wegens “ernstige zedenfeiten” tegen Conner Rousseau

Het is hoogst ongebruikelijk dat een advocaat rechtstreeks naar de Antwerpse procureur Franky De Keyzer stapt. Meerdere bronnen bevestigen dat strafpleiter Jorgen Van Laer donderdagochtend op het Vlinderpaleis een afspraak had met de procureur. Het gonst al dagen van de geruchten dat het opnieuw onrustig zou worden rond de figuur van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau. Die noemde eerdere meldingen woensdag voor de tv-camera’s nog “zever in pakskes”.

Eerder werd een melding bij het parket van West-Vlaanderen rond vermeend grensoverschrijdend gedrag geseponeerd. Daarnaast is er ook een onderneemster die weken geleden als verontruste moeder melding maakte bij het Antwerps parket over het gedrag van Rousseau jegens haar zoon. Dat opsporingsonderzoek loopt nog.

“Ernstige zedenfeiten”

Nu heeft het parket dus een nieuwe melding ontvangen. Van Laer had volgens onze informatie een mandaat van zijn cliënt om aangifte te doen van “meerdere misdrijven”. Het zou gaan om “ernstige zedenfeiten”. Onze redactie heeft weet van een amoureuze relatie tussen Rousseau en een meerderjarige man die, volgens de melding nu, heel slecht zou geëindigd zijn. Er zou dus sprake zijn van “ernstige zedenfeiten.” Die feiten zouden dateren van 2021.

De advocaat zelf wil over de inhoud van de feiten niets kwijt, net vanwege het delicaat karakter. Zijn cliënt heeft zich tot nu toe nog geen burgerlijke partij gesteld omdat hij zijn anonimiteit wil bewaren.

Het is nu aan de procureur om hier al dan niet mee verder te gaan. De procureur moet nu beslissen of er een opsporingsonderzoek komt, dan wel een officieel gerechtelijk onderzoek naar strafbare feiten gepleegd door de Vooruit-voorzitter. Met een onderzoeksrechter die allerlei onderzoeksdaden beveelt.

Parket bevestigt: “Vanmorgen klacht ontvangen”

Het Antwerps parket zelf kan en wil nog weinig info kwijt. “Het parket kan bevestigen dat we vanmorgen een klacht hebben ontvangen. Inhoudelijk zal dat nog gelezen en geanalyseerd moeten worden”, zegt woordvoerder Kristof Aerts.

Vooruit: “Geen strafbare feiten”

Bij Vooruit zijn ze intussen ook op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen. Een officiële reactie blijft voorlopig uit. Wel stellen ze dat er geen strafbare feiten binnen die amoureuze context hebben plaatsgevonden.

Een dag eerder zei Rousseau nog heel stellig dat het hier om “belachelijke roddels en dingen gaat die uit hun context worden getrokken. Beginnen over iets dat niet waar is, dat is toch het stomste dat je kan doen. Want dan denken mensen: Waar rook is, is vuur.”

Aan het parket om dat laatste uit te klaren.