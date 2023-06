Een ware regeringscrisis, dat is de zaak met de Iraanse visa geworden. De Franstalige partijen Ecolo en PS willen dat buitenlandminister Hadja Lahbib (MR) opstapt. De vraag is nu wat MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez in dat geval gaat doen. Een val van de regering-De Croo is zo plots niet meer heel veraf.