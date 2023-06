Familieruzie loopt uit de hand in Hoeilaart: ouders en baby van tien maanden oud naar ziekenhuis

Een familieruzie in een woning op het Gemeenteplein in Hoeilaart is op woensdagnacht ontspoord. Een man (36), een vrouw (26) en een baby van tien maanden oud raakten gewond en werden overgebracht naar het ziekenhuis, maar zijn buiten levensgevaar. Wat er precies gebeurde, is momenteel nog onduidelijk.

Het centrum van Hoeilaart werd afgelopen nacht opgeschrikt door luid geschreeuw. Omstreeks 3.30 uur kregen de hulpdiensten een oproep binnen in verband met een incident op het Gemeenteplein. Een gezin bestaande uit een man, vrouw en een kindje van amper een jaar oud werden overgebracht naar het ziekenhuis. Het zou om een familieruzie gaan, waarbij er ook veel bloed verloren werd, getuige van de sporen op verschillende ramen. De baby zou ook een gebroken been hebben opgelopen. De man is alvast van zijn vrijheid beroofd. Het parket Halle-Vilvoorde stelt een wetsdokter aan.

“De prognoses zijn goed, er verkeert niemand in levensgevaar, liet de aangestelde wetsdokter reeds weten. Gezien de hospitalisatie van alle betrokkenen, kon er momenteel nog niemand verhoord worden. Over de timing van de verhoren bestaat er ook nog veel onduidelijkheid. Het is dus nog niet duidelijk wat er zich vannacht precies heeft afgespeeld”, aldus woordvoerder van parket Halle-Vilvoorde Sabine Lievens. Het labo kwam al ter plaatse om de nodige sporen op te nemen en vaststellingen te doen. De politie stelde een perimeter in. Later volgt er mogelijk meer duidelijkheid over de exacte omstandigheden.