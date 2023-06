Hongarije heft prijsremmers voor levensmiddelen op

De Hongaarse regering heft op 1 augustus de prijsremmers op die de voorbije 16 maanden van kracht waren voor verschillende levensmiddelen. Dat heeft Gergely Gulyas, de kabinetschef van de Hongaarse premier Viktor Orban, donderdag bekendgemaakt in Boedapest.

De inflatie, waartegen de prijsremmers ingevoerd werden, daalt gestaag, klinkt het.

De regering van Orban had in februari vorig jaar wegens de hoge inflatie de prijzen voor onder meer suiker, bakolie en kipfilet op het niveau van oktober 2021 bevroren. Nadien volgden ook nog prijsremmers op eieren en aardappelen.

Hongarije is wat inflatie betreft al maanden koploper in de Europese Unie. In mei kwam de inflatie er uit op 21,9 procent, waar het EU-gemiddelde 7,1 procent bedroeg.