Roger (86) overleden na aanrijding door vuilniswagen: “Een onmenselijk verdriet”

Roger Blauwaert (86) uit Scheldewindeke is donderdagochtend om het leven gekomen toen hij aangereden werd door een vrachtwagen van afvalintercommunale ILVA. Zijn overlijden slaat niet alleen in Scheldewindeke, maar in heel Oosterzele in als een bom in. “Hij was een super grootvader die mee was met zijn tijd”, zegt zijn kleinzoon Jan.

Op donderdag om 10.10 uur sloeg het noodlot toe voor Roger. “Een voetganger van 86 jaar is donderdag om het leven gekomen op het marktplein van Scheldewindeke”, zegt het parket van Oost-Vlaanderen. “De man is vermoedelijk aangereden door een vrachtwagen. Hij overleed ter plaatse. De vrachtwagen van ILVA werd bestuurd door een 64-jarige man. Hij testte negatief op alcohol en drugs. Een verkeersdeskundige onderzocht de omstandigheden waarin het ongeluk gebeurde.”

Volgens de verkeersdeskundige is de dood van de 86-jarige man een spijtige samenloop van omstandigheden. De man kwam uit het café juist op het moment dat de vrachtwagen daar aankwam. Vanuit zijn positie kon de chauffeur de man niet zien. De vrachtwagen reed traag aangezien ze op dat moment bezig waren met het vuilnis op te halen. Het rijbewijs van de chauffeur werd dan ook niet ingetrokken. (Lees verder onder de foto)

Roger (86) stond gekend als een goedlachse man. — © if

De man was een gekend figuur in de streek. “Roger woonde in een straat die op het marktplein uitgeeft. Vermoedelijk gaat het om een dodehoekongeval”, reageert burgemeester Johan Van Durme (CD&V). “Zijn dood zorgt voor onmenselijk verdriet. Opnieuw telt Oosterzele een suikerklontje minder. Roger was zo’n lieve man, altijd goedlachs. Dit is heel triest. Hij stond altijd klaar met een kwinkslag. Als hij langs kwam, dan voelde je je altijd beter. Heel sociaal, ook. Roger was een doener, veel meer dan een zegger. Hij hielp iedereen met woord en daad. Daarnaast was hij ook een levensgenieter. Zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen zullen hem missen, zeker zal hij ook gemist worden in de voetbalwereld van Moortsele. Daar was hij altijd aan het meehelpen. Onder meer zijn dochter, schoonzoon en kleinzoon Jan Blauwaert zijn daar ook actief.”

Trouwste fan

“Hij poetste al jaren de kantine en was een van de trouwste fans van Moortsele”, zegt kleinzoon Jan. “Onlangs vroegen ze hem of het niet te zwaar was om dat te blijven doen op zijn leeftijd maar hij wou dat blijven doen zolang hij kon. Hij was een boegbeeld van de club die gekend en geliefd was door iedereen, jong en oud. Hij was een super grootvader die mee was met zijn tijd. Je zou hem nooit zonder zijn training van Moortsele zien rondlopen.”

“Onze gedachten gaan nu vooral uit naar de familie van Roger die met dit onmetelijk verlies geconfronteerd worden”, zegt de burgemeester nog. Ook bij ILVA zijn ze hard aangeslagen door het dodelijke ongeluk.