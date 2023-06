Arbeider (46) in levensgevaar nadat hij in beerput valt

Donderdagmorgen is een arbeider uit het Waalse Bitsingen bij werken in een beerput gevallen op de site van woonzorgcentrum De Zilverberg. De man verkeert in levensgevaar.

Bij werken in de Knokuilstraat, op de site van woonzorgcentrum De Zilverberg in Roeselare is een 46-jarige man uit het Waalse Bitsingen in een beerput gevallen. De man werkt voor een bedrijf dat gespecialiseerd is in het reinigen van beerputten. (Lees verder onder de video)

Man valt in beerput aan woonzorgcentrum. — © Het Nieuwsblad, Beelden Bert Feys

Hij was aan het werk met een 36-jarige collega uit het Luikse toen het fout ging. De man viel enkele meters naar beneden in de beerput en geraakte er op eigen krachten niet meer uit. De brandweer snelde ter plaats om de veertiger uit zijn benarde situatie te redden.

Bevangen

Aanvankelijk was de man er heel slecht aan toe, maar eenmaal uit de put slaagden de hulpdiensten erin hem te reanimeren. Hij werd alsnog in kritieke toestand naar het AZ Delta gebracht.

De dertiger uit Luik raakte bevangen door de dampen uit de beerput. Ook hij werd met een tweede ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor verdere controle.