Storm in Texas eist meerdere doden

In het noorden van Texas heeft een hevige storm, die woensdagavond plaatselijke tijd over Matador trok, het leven gekost aan meerdere mensen.

Het ging “hoogstwaarschijnlijk” om een tornado, bericht de New York times onder aanhaling van meteorologen, al is daar nog geen officiële bevestiging van.

Volgens de burgemeester van Matador, Pat Smith, kwamen minstens drie mensen om en raakten meerdere personen gewond. De hulpdiensten moesten naar verluidt ook inwoners redden uit hun ingestorte huizen.

De Amerikaanse weerdienst had voordien voor de regio gewaarschuwd voor onweer, hagelbollen met een doorsnede tot vijf centimeter en tornado’s. Op foto’s en videobeelden zijn omgevallen bomen en elektriciteitspalen te zien, evenals schade aan gebouwen. Meer dan 110.000 huishoudens in Texas zaten donderdagochtend zonder stroom, zo blijkt uit gegevens op de website poweroutage.us.

De voorbije week kwamen ook al drie mensen bij een tornado om het leven in de Texaanse stad Perryton, zo’n 270 kilometer ten noorden van Matador. Verspreid over het hele land eisten tornado’s dit jaar alleen al 69 doden, volgens de Washington post. Dat zijn er meer dan drie keer zo veel als in heel 2022.