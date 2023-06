Timothy Derijck (36) geniet met volle teugen tijdens eerste trainingsweek van Zulte Waregem: “Profvoetbal is het mooiste dat er is”

De degradatie van Zulte Waregem naar de Challenger Pro League betekende voor Timothy Derijck geen afscheid van het profvoetbal. De 36-jarige verdediger verscheen vorige week met een brede glimlach op het trainingsveld toen Frederik D’Hollander zijn troepen voor het eerst opnieuw verzamelde. “Nee, stoppen was geen optie. Ik voel me nog veel te fit. Het zou zonde zijn om uitgerekend nu een punt te zetten achter mijn loopbaan.”

“Een nieuw seizoen, een nieuwe start”, klinkt Timothy Derijck bijzonder opgetogen maar zeker niet zonder ambitie. “Ik wil net als de club zo snel mogelijk opnieuw promoveren naar de Jupiler Pro League. Iedereen moet daarvoor alles doen, want deze club hoort daar gewoon thuis. Makkelijk wordt het zeker niet, daar moeten we ons echt wel bewust van zijn. Er zijn veel goede ploegen in de Challenger Pro League, maar ik geloof rotsvast in een goede afloop.”

De dramatische degradatie op de slotspeeldag van de reguliere competitie hakte er ook bij Timothy Derijck stevig in, maar de centrale verdediger twijfelde nooit aan zijn toekomst aan de Gaverbeek. “Nee, stoppen was geen optie”, aldus een zelfzekere Derijck. “Ik voel me nog veel te fit. Als je mijn wedstrijden zag, merkte je ook wel dat mijn niveau zeker niet alarmerend was gezakt. Integendeel. Ik had nog overschot en kon ook nog voldoende duels winnen. Het zou zonde zijn om uitgerekend nu een punt te zetten achter mijn loopbaan. Het zou een ander verhaal zijn, mocht ik voortdurend kampen met blessures en ongemakken, maar dat is dus voorlopig niet het geval. Zoals ik me nu voel, wil ik nog enkele jaren voetballen. Profvoetbal is het mooiste dat er is.”

De verwachtingen bij Essevee zijn hooggespannen. Het is opmerkelijk hoe bestuur, staf en spelers zeer expliciet de titelambities uitdragen: “Wij zullen elke wedstrijd opnieuw moeten laten zien dat wij het beste team op het veld willen zijn. Opgelet, dat zal allicht niet altijd zo makkelijk zijn. We zullen zeker ook wel moeilijke momenten beleven, absoluut. Alle teams zullen maar wat graag van ons willen winnen. Ik verwacht me dan ook aan tal van tegenstanders die zich zullen ingraven en ons nadrukkelijk het balbezit zullen gunnen. Daarom is het belangrijk dat we al vroeg in de voorbereiding aandacht besteden aan de looplijnen en tactische oplossingen die ons in staat moeten stellen om een antwoord te formuleren op zo’n wedstrijdverloop.”

“Nee, ik heb onze tegenstanders nog niet in detail bestudeerd, maar we mogen ons zeker niet bezondigen aan onderschatting”, toont Derijck het nodige respect voor de verzamelde oppositie. “Iedereen zal gebrand zijn op een topprestatie wanneer ze het tegen ons opnemen. Wij spreken nu eenmaal onomwonden uit dat wij volgend seizoen absoluut opnieuw in de Jupiler Pro League willen aantreden. Het is daarom aan ons om de juiste mindset te creëren om elke week scherp aan de aftrap te komen en het niveau te brengen dat nodig is om topresultaten te boeken. Daarom zijn wijzelf misschien wel onze grootste tegenstander.”