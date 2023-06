Pennenzakkenrock stilgelegd door aanhoudende regen: “Jammer, maar veiligheid boven alles”

Door de verwachte zware regenval de komende uren is beslist om Pennenzakkenrock in Mol vroegtijdig te laten eindigen. Het festival verwachtte 23.500 kinderen.

Maar liefst 416 scholen zakken dit jaar af naar Pennenzakkenrock, waar onder meer Pommelien Thijs, Aaron Blommaert en Regi op de affiche staan. Zoals steeds is er ook heel wat randanimatie voorzien. Het festival zou normaal eindigen omstreeks 16 uur.

“Wegens de zware regenval die er de komende uren zitten aan te komen, hebben we besloten om het festival vroeger af te sluiten dan normaal”, vertelt Dorien Hofkens van het Zilvermeer. “Op die manier kan de uittocht van al onze bezoekers op een rustige en veilige manier verlopen.”

De scholen die met de fiets zijn gekomen, zijn intussen aan hun uittocht begonnen. “Ook de scholen die met eigen bussen naar hier kwamen, vertrekken huiswaarts. De leerlingen die met de trein zijn gekomen hebben hier tijdelijk onderdak en worden vervolgens met pendelbussen naar het station van Mol gebracht.”

“Het is natuurlijk jammer dat we Pennenzakkenrock vroeger moeten stoppen, maar de veiligheid gaat boven alles. Het festival is voor de rest ondanks de regen goed verlopen.”